Galatasaray'ın yıldız golcüsü sahayı sedyeyle terk etti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasının son bölümünde sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden yıldız golcünün yerine 85. dakikada yerini Michy Batshuayi oyuna girdi.
Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham maçında yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshayi'ye bıraktı.