Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın yıldız golcüsü sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü sahayı sedyeyle terk etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasının son bölümünde sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden yıldız golcünün yerine 85. dakikada yerini Michy Batshuayi oyuna girdi.

Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham maçında yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshayi'ye bıraktı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat 'konser' kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Ebru Gündeş" kavgası
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Kutval:

Hiç bir katkı sağlayamadı çok bile kaldı oyunda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor canlı izle! KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)? Galatasaray Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? 9. yargı paketi meclisten geçti mi? AZ Alkmaar Fenerbahçe hangi kanalda? Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Osimhen Tottenham golleri izleme linki! (VİDEO) Galatasaray Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Tottenham golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.