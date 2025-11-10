Haberler

Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor'a karşı aldığı yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını eleştirdi. Dilmen, Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetin şampiyonluk yarışına yeni bir boyut getirdiğini söyleyerek, "Muhtemelen birkaç saat sonra 'Lig yeniden başladı, kartlar yeniden dağıtıldı' diyeceğiz. Fenerbahçe böyle bir fırsatı kaçırmaz. 1 Aralık'taki derbi bu yarışta dönüm noktası olacak" dedi.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son 4 maçta 5 puan aldığını ve oyununda problem olduğunu belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın yenilgisiyle şampiyonluk yarışında fırsatı kaçırmayacağını ve 1 Aralık'taki derbinin dönüm noktası olacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirirken dikkat çeken bir şampiyonluk iddiasında bulundu.

"GALATASARAY'IN OYUNUNDA PROBLEM VAR"

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yaptığı değerlendirmede, " Galatasaray'a 3 yıldır baktığımızda 7 puan kaybettiği haftalar yoktu. Şimdi 4 maçta 5 puan alabildi. Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında 2 puan kaybetti, Başakşehir'e karşı üstünlüğünü zor korudu. Alanya maçında sahadaki en iyi oyuncu Uğurcan'dı ama maç 1-0 bitti. Bu tablo, oyun olarak bir problem olduğunun göstergesi" dedi.

Dilmen, Galatasaray'ın kadro tercihleriyle ilgili olarak da, "3'lüye dönmediğin ve Icardi olduğu sürece oyunu değiştiremezsin. Osimhen ve Icardi, Avrupa'nın en iyi santrforlarından ama birlikte oynayamazlar. Forvet arkası ya da kenar oyuncusu olamazlar. Hoca birini tercih etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Deneyimli yorumcu, bazı oyuncuların dinlendirilmesi gerektiğini de belirterek, "Beşiktaş maçında yaptığı hatayı tekrar etti. Osimhen'i dinlendirebilirdi. Fizik olarak herkesin önünde Sallai var, devamlılığıyla fark yaratıyor. Ben Eren'in oynamasını bekliyordum" dedi.

"FENERBAHÇE BU FIRSATI KAÇIRMAZ"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetin şampiyonluk yarışına yeni bir boyut getirdiğini söyleyerek, "Muhtemelen birkaç saat sonra 'Lig yeniden başladı, kartlar yeniden dağıtıldı' diyeceğiz. Fenerbahçe böyle bir fırsatı kaçırmaz. 1 Aralık'taki derbi bu yarışta dönüm noktası olacak" dedi.

Haberler.com / Spor
Haberler.com
