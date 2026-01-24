Haberler

Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni
Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, lisans işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Lang'ın lisansını maç saatine kadar çıkarmayı başaramadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, lisans işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİSANSI YETİŞMEDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın lisansını maç saatine kadar çıkarmayı başaramadı. Bu nedenle Lang, Süper Lig'de bugün oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

İLK MAÇ ERTELENDİ

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Noa Lang'ın sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkışı, lisans sorunu nedeniyle başka bir maça kaldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

