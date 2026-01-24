Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni
Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, lisans işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Lang'ın lisansını maç saatine kadar çıkarmayı başaramadı.
LİSANSI YETİŞMEDİ
Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın lisansını maç saatine kadar çıkarmayı başaramadı. Bu nedenle Lang, Süper Lig'de bugün oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroda yer alamayacak.
İLK MAÇ ERTELENDİ
Galatasaray taraftarının merakla beklediği Noa Lang'ın sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkışı, lisans sorunu nedeniyle başka bir maça kaldı.