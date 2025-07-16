Galatasaray'ın Yeni Transferleri Morata ve Sanchez Sağlık Kontrolünden Geçti

Galatasaray'ın Yeni Transferleri Morata ve Sanchez Sağlık Kontrolünden Geçti
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Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata ve Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti. İzinli oldukları için takıma geç katılan oyuncular, antrenmana da başladı.

GALATASARAY'ın İspanyol forveti Alvaro Morata ve Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'da bir yandan da sağlık kontrolleri sürüyor. İzinli oldukları gerekçesiyle takıma geç dahil olan Alvaro Morata ve Davinson Sanhcez, dün takımla birlikte ilk kez çalıştı. 2 futbolcu bugün sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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