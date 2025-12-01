Haberler

Galatasaray'ın Yeni Transferleri Fenerbahçe Derbisinde İlk Kez Sahada

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yeni transferler Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan bu derbide ilk kez oynadı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden bazı futbolcular, bu derbinin heyecanını ilk kez yaşadı. Aslan'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, müsabakada 11'de görev aldı. Uğurcan ile Sane 90 dakika sahada kalırken, İlkay ise 77. dakika yerini Arda Ünyay'a bıraktı.

Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığından dolayı forma giyemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
