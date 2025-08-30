Galatasaray'ın Yeni Transferi Wilfried Singo İlk Maçına Çıktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, yeni transferi Wilfried Singo da ilk kez sahada görev aldı. Singo, oyuna 90. dakikada dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi de ilk maçına çıktı. Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalanan Wilfried Singo, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 90. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu. Singo, böylece taraftarların önünde ilk maçına çıktı. - İSTANBUL
