Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Haberler

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Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuda 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiği belirtildi. Fransız sağ bek, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig'in 1. haftasında 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois sakatlandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. NTV Spor'un aktardığı bilgiye göre, Fransız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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