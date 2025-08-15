Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, ilk maçında zaferle tanıştı

Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, ilk maçında zaferle tanıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, sezonun 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek galip geldi. Takımın yeni transferi Victor Osimhen, maçta 62. dakikada oyuna girerek taraftarların desteğini gördü.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, yeni sezondaki ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon kiralık forma giyip gol kralı olan ve bu yaz transfer döneminde bonservisi alınan Nijeryalı forvet Victor Osimhen de yeni sezondaki ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki oyuncuya ısınırken ve oyuna girerken taraftarlar tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Golcü oyuncu 62. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP'nin ağır topu, Diyanet'in Cuma hutbesine gönderme mi yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.