Galatasaray'ın yeni başantrenörü Markoishvili ilk maçına Beşiktaş derbisinde çıkacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu hafta Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar da 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 14. sırada basamakta bulunuyor.

Galatasaray'da başantrenör değişikliği yaşandı

Sezona ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayarak başlayan Galatasaray'da Başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem takımda forma giyen Gürcü Başantrenör Manuchar Markoishvili ile anlaştı. Markoishvili ilk maçında Beşiktaş derbisine çıkacak.

Son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada eşitlik bulunuyor. Söz konusu 10 müsabakada iki takımın da 5'er galibiyeti var. Geçtiğimiz sezon ligde normal sezon ve play-offlarda oynanan toplam 5 mücadelenin 3'ünden Aslan, 2'sinden Kartal parkeden galip ayrıldı.

İki takımın istatistikleri

Ligde bu sezon Beşiktaş 78.0 sayı, 29.6 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Galatasaray ise 87.0 sayı, 33.3 ribaund ve 18.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Siyah-beyazlılar David DeJulius 11.3 sayı, sarı-kırmızılılarda da Şehmus Hazer 15.0 sayı ortalamalarıyla takımını sırtlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı