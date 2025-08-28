Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG ile karşılaşacak. Ligin maç takvimi ve ilerleyen turları da açıklandı.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın rakipleri Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri kuraları bugün Monaco'da çekilirken, Türkiye'yi temsil eden tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakipleri de netleşti. Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde

Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union SG ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi ise şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
