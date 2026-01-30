Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği İtalya temsilcisi Juventus, ulusal ve uluslararası alanda kazandığı kupalarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon direkt olarak katıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa'nın Monaco takımına 1-0 kaybeden Galatasaray, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan sarı-kırmızılılar, 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Avrupa'nın ve İtalya'nın en önemli takımlarından biri olan Juventus, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarıyla öne çıkıyor. Torino ekibi, yaklaşık 130 yıllık tarihinde müzesine götürdüğü ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası, 3 UEFA Kupası, birer UEFA Kupa Galipleri Kupası ile UEFA Intertoto Kupası'yla Avrupa'da dikkati çekiyor.

Juventus, ulusal alanda ise 36 Serie A, 15 İtalya Kupası ve 9 İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni

Juventus, organizasyonun lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.

İtalya devi, ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting ile 1-1 berabere kaldı.

Söz konusu 4 haftada maç kazanamayan Juventus, ilk galibiyetini Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek yaşadı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya ekibi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.

Juventus, Kenan Yıldız'ı kadrosunda bulunduruyor

Juventus'un kadrosunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, 2022 yazında milli futbolcuyu bedelsiz bir şekilde Almanya ekibi Bayern Münih'in altyapısından transfer etti.

Bu sezon Juventus formasıyla 30 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Luciano Spalletti, 92 gündür görevde

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 92 gündür takımın başında görev yapıyor.

Spalletti, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından 30 Ekim 2025 tarihinde takımın başına geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, Juventus'un başında çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Serie A'da beşinci sırada

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 22. hafta sonunda 5. sırada yer alıyor.

Serie A'da geride kalan haftalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, 42 puanla 23. hafta öncesi 5. sırada bulunuyor.

Juventus, bu sezon 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 17 golü kalesinde gördü.

2013-2014 sezonundaki maç, unutulmazlar arasında

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Juventus'ı 1-0 mağlup ettiği maçı unutamıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Juventus'u konuk etti. Söz konusu karşılaşmada kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem Pedro Proença, oyunu durdurarak, müsabakaya ara verdi. Verilen ara sonrası iki takımın kaptanlarıyla konuşan Proença, müsabakanın ertelenmesine karar verdi. Sonraki gün oynanan maç, 33. dakikadan devam etti. Galatasaray, kar yağışı altında devam eden maçta Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

Daha önce 6 kez karşılaştılar

Galatasaray ile Juventus, uluslararası alanda 6 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 2, Juventus ise 1 kez galibiyetle sahadan ayrıldı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray'ın 9 golüne Juventus, 7 golle cevap verdi.