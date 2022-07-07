Galatasaray'ın transfer haberleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar - Haberler

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Galatasaray'ın transfer haberleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan William Carvalho ve Sergio Oliveira ile anlaştığı haberlerinin çıkması sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada adeta kazan kaldırdı. Bu sezon şampiyonluğun her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirten taraftarlar, transferler konusunda Ali Koç'un elini çabuk tutması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımlarla "Sözünü tut Ali Koç" etiketi kısa sürede gündemde zirveye çıktı.

Bu sezon her zamankinden daha fazla şampiyonluğa kilitlenen Fenerbahçe camiası, teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirerek kulüpteki büyük değişimi başlattı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada özellikle bu sezonun önemine dikkat çekerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a transferler konusunda geç kalınmaması konusunda uyarı ve çağrıda bulundu.

"SÖZÜNÜ TUT ALİ KOÇ"

Fenerbahçe ile adı anılanWilliam Carvalho ve Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile anlaştığı haberlerinin çıkması sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada adeta ayaklandı. Bu sezonun kendileri için önemine dikkat çeken taraftarlar, "Sözünü tut Ali Koç" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

Galatasaray'ın transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ali Koç'u açık açık uyardılar

TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ'A "ELİNİ ÇABUK TUT" UYARISI

Taraftarlar bu paylaşımlarda Başkan Ali Koç'a transferler için elini çabuk tutması konusunda uyarıda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla kısa süre içerisinde "Sözünü tut Ali Koç" etiketini ülke gündeminde ilk sıralara taşıdı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Hacı Şembeki:

Yöneticilik sadece para ile olmuyor...idealist, özverili ,kararlı, çalışkan olmalı....Takım ruhu sadece futbolcular arasında değil...Başkanda da olmalı...

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Rahman Karaeski:

Mesutu af et oynasin 1 tane forvet 1 tane sol oyuncu al ali baskan şampiyon olalim

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