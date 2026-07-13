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Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve görüşmelerin ardından resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi.

Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile az sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray atkısı ile kameralara poz veren Lesley, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

Genç futbolcunun, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi.

Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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