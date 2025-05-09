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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda tek eksik! Bir de müjdeli haber

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda tek eksik! Bir de müjdeli haber
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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Elias Jelert kadroda yer almadı. Son maçta sakatlanan Eren Elmalı kadroda kendisine yer buldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-kırmızılılarda Elias Jelert kafilede yer almazken, maç öncesi durumu merak edilen Eren Elmalı ise kadroda kendisine yer buldu.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda tek eksik

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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