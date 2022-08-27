Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! Yeni transferler derbide yok
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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 4. hafta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
YENİ TRANSFERLER YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö kadroda yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
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