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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! Yeni transferler derbide yok

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 4. hafta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

YENİ TRANSFERLER YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö kadroda yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! Yeni transferler derbide yok

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Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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