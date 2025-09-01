Galatasaray'ın teklifine Emiliano Martinez'den jet hızında cevap
Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez için 22.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti. Arjantinli eldivenden Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Martinez'in Galatasaray'a gelmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Kaleci transferi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez için çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.
TEKLİF 22.5 MİLYON
Galatasaray, 32 yaşındaki kaleciEmiliano Martinez için Premier Lig ekibi Aston Villa'ya22.5 milyon euro bonservis ve bonuslardan oluşan bir teklif yapmıştı.
MARTINEZ SICAK BAKMIYOR
Foot Mercato'nun haberine göre; Deneyimli kaleciden Galatasaray'a cevap gecikmedi. Emiliano Martinez'in Galatasaray'dan gelen transfer teklifini reddettiği ve Sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakmadığı dile getirildi.
PREMIER LİG'DE KALMAK İSTİYOR
Öte yandan Arjantinli file bekçisinin önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu ve Manchester United'a transfer olma ihtimalinin devam ettiği aktarıldı.