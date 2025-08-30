Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Davinson Sanchez'den
Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 4000. golünü Davinson Sanchez ile attı. Kolombiyalı savunmacı, takımını Çaykur Rizespor karşısında öne geçiren golü atarak adını tarihe yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada özel bir an yaşandı.
GALATASARAY LİGDEKİ 4000. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmayı başardı. Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başarmıştı.
DAVINSON SANCHEZ TARİHE ADINI YAZDIRDI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Davinson Sanchez ile öne geçerek ligdeki 4 bininci golünü attı. Kolombiyalı savunmacı, bu golle adını Galatasaray tarihine yazdırdı.