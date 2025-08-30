Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Davinson Sanchez'den

Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Davinson Sanchez'den
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 4000. golünü Davinson Sanchez ile attı. Kolombiyalı savunmacı, takımını Çaykur Rizespor karşısında öne geçiren golü atarak adını tarihe yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada özel bir an yaşandı.

GALATASARAY LİGDEKİ 4000. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmayı başardı. Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başarmıştı.

DAVINSON SANCHEZ TARİHE ADINI YAZDIRDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Davinson Sanchez ile öne geçerek ligdeki 4 bininci golünü attı. Kolombiyalı savunmacı, bu golle adını Galatasaray tarihine yazdırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den Atatürk fotoğrafı tepkisi! Ali Yerlikaya'ya seslendi

Emniyet'in 30 Ağustos paylaşımı Özel'i çileden çıkardı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.