Galatasaray'ın stadının adı değişti! İşte yeni isim sponsoru Rams Global'in anketinden çıkan sonuç

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da stadın ismi değişti. Sarı-kırmızılıların stat isim sponsoru Rams Global'in sosyal medyadan yaptığı ankette "Stadın yeni ismi ne olsun?" diye soruldu. Çıkan sonuç yüzde 75 ile Rams Park oldu.

5 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Galatasaray, Rams Global ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmaya göre sarı-kırmızılıların kasasına girecek miktar, 2023-2024 sezonu için 213 milyon 600 bin TL + KDV olacak. Takip eden sezonlarda ise ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecek.

Rams Global'in yaptığı anket

KAP BİLDİRİMİ YAPILMIŞTI

Galatasaray'ın konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne,%64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.