Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor

Spor Haberleri

Galatasaray, şampiyonluk maçında saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ankara'yı etkisi altına alan olumsuz hava durumunun maç saatinde mücadeleyi etkileyecek boyutta olması beklenmiyor.

Mke Ankaragücü karşısına şampiyonluğunu ilan etmek için çıkacak Galatasaray, mücadeleyi kazanırsa 23. kez Süper Lig'de ipi göğüsleyen taraf olacak. Kritik maç öncesinde Ankara'daki olumsuz hava koşullarının mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olmuştu.

MAÇI ETKİLEYECEK OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadele saatinde karşılaşmayı olumsuz etkileyecek bir hava durumu ise beklenmiyor.

MAÇ SAATİ YOĞUN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Karşılaşma saatinde Ankara'da hava sıcaklığı 12 derece olacak. Ankara'da gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde su baskınına sebep oldu. Maçın oynanacağı Ankara Eryaman semtinde bulunan Eryaman Stadyumu'nda ise maç saatinde yoğun yağış beklenmiyor. Stat yetkilileri, çok üst düzey bir yağış olmadığı sürece zeminle ilgili herhangi bir problem yaşanmayacağını ifade ettiler.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title