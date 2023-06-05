Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu
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Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadyum açılışında olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarında dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak sarı-kırmızılıların hologram aslanı beklentileri karşılamayınca sadece 4-5 saniye ekranda kaldı ve sosyal medyada dalga konusu oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluğu Nef Stadı'nda taraftarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Sarı-kırmızılıların, hologram aslan denemesi ise büyük hüsran yarattı.
HEMEN EKRANDAN KALDIRILDI
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stat açılışında kullandığı gibi kutlamalarda dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak sarı-kırmızılıların hologram aslanı beklenenden oldukça kötü çıkınca ekranda sadece 4-5 saniye kaldı.
DALGA KONUSU OLDU
Sosyal medyada Galatasaray'ın kullandığı hologram dalga konusu oldu. Futbolseverler, o görüntüye ilişkin birbirinden esprili yorumlar bulundu.