Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu

Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadyum açılışında olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarında dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak sarı-kırmızılıların hologram aslanı beklentileri karşılamayınca sadece 4-5 saniye ekranda kaldı ve sosyal medyada dalga konusu oldu.