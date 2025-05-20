Galatasaray’ın Şampiyonluğunda 48 Saatte 3,5 Milyon Euro Ciro

Galatasaray’ın Şampiyonluğunda 48 Saatte 3,5 Milyon Euro Ciro
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, 48 saat içinde 3,5 milyon avro ciro elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu çifte kupayla kapatmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, 48 saat içinde 3,5 milyon avroluk (yaklaşık 155 milyon lira) ciro yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 36. haftasını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider kapattı. "Cimbom" böylece ligde üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı garantiledi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla kapatacak Galatasaray, bu başarısını mağazacılık gelirleriyle taçlandırdı.

Şampiyonluğun garantilendiği 18 Mayıs Pazar gününe hazırlıklı giren sarı-kırmızılı kulüp, hızlı bir aksiyonla 5 yıldızlı ürünleri satışa sundu.

Galatasaray Mağazacılık AŞ, pazar günü öğlen saatlerinden bugün öğlene kadar geçen 48 saatte büyük bir gelir elde etti. Bu sürede 7 farklı şampiyonluk tişörtünün yanı sıra 5 yıldızlı forma, farklı ebatlarda bayrak, şapka, atkı, bardak ve anahtarlıkları raflara çıkaran Galatasaray, 250 binden fazla ürün sattı.

Yüksek karlılık oranı olan ürünleri taraftarıyla buluşturan kulüp, 48 saatlik süreçte 3,5 milyon avro (yaklaşık 155 milyon lira) ciro yaptı.

Kısa sürede büyük bir geliri kulübün kasasına koyan Galatasaray Mağazacılık AŞ, Yenikapı'da yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması için hazırlıklara başladı. Mağazacılık yetkilileri, Yenikapı'da kurulacak GS Store'da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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