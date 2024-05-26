Galatasaray'ın şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutlandı
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda bayraklar ve meşalelerle kutladı. İstiklal Caddesi'nde de coşkulu kutlamalar devam etti.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda kutladı.
Meydanda bayraklarla toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler eşliğinde tezahüratlar yapıp şampiyonluk sevincini yaşadı.
Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi istikametinde kalabalıklaşan sarı-kırmızılıların bir diğer durağı ise Galatasaray Lisesi'nin önü oldu.
Emniyet kuvvetlerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kutlamalarda zaman zaman Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yapıldı.