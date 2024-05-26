Galatasaray'ın şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'nda kutladı.

Meydanda bayraklarla toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler eşliğinde tezahüratlar yapıp şampiyonluk sevincini yaşadı.

Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi istikametinde kalabalıklaşan sarı-kırmızılıların bir diğer durağı ise Galatasaray Lisesi'nin önü oldu.

Emniyet kuvvetlerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kutlamalarda zaman zaman Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yapıldı.