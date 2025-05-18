Galatasaray'ın Şampiyonluğu Şırnak'ta Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Şırnak'ta Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şırnak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar, meşalelerle ve araç konvoylarıyla kutlama yaparken, Fenerbahçeli bir taraftarın katılması renkli anlar yaşattı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın zaferi, Şırnak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Kentte düzenlenen araç konvoyları, meşaleler ve marşların yanı sıra renkli anlar da yaşandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor karşısında 3-0'lık galibiyetin ardından ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Şırnak kent merkezinde cadde ve sokaklara dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamalar düzenledi. Konvoylar halinde dolaşan taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleler eşliğinde kutladı.

Kutlamalara renk katan Fenerbahçeli bir taraftarın araç konvoyuna katılması oldu. Takımının sezonu ikinci sırada tamamlamasına rağmen arkadaşlarının sevincine ortak olan taraftar, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesi dikkat çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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