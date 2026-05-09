Afyonkarahisar'da şampiyonluk coşkusu

Galatasaray, Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, Afyonkarahisar sokaklarında büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahsında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Afyonkarahisar sokaklarında kutladı. Maçı Yeşilyol Caddesi'ndeki kafelerde takip eden taraftarlar, bitiş düdüğüyle caddeye akın etti. Yeşilyol- Ambaryolu kesişiminde bulunan Atatürk heykelinde buluşan taraftarlara araçlarıyla konvoy yapanlar da eşlik etti. Marşlarla, tezahüratlarla takımının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, meşaleler yakarak geceyi aydınlattı. Polis ekipleri ise caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

