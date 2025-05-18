Galatasaray'ın Şampiyonluğu Adıyaman'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Adıyaman'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara döküldü.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Adıyaman'da coşkuyla kutlandı

ADIYAMAN - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala üst üste 3'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Adıyaman'da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın 75. dakikasından itibaren Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı kent merkezinde yer alan Sümer Meydanına akın etti. Galatasaray gol attıkça sevinen taraftarlar maçın bitiminde 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Araçlarına binen Adıyamanlı Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Spor
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