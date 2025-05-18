Galatasaray'ın Şampiyonluğu Adana'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Adana'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Adana'da taraftarlar, genç yaşlı demeden maçın heyecanını yaşadı ve kutlamalar yaptı.

Şampiyonluğu kesinleşen Galatasaray'ın taraftarları yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kutlama yaptı. Maçı takip eden 64 yaşındaki Filiz Sakin kedisi ile 69 yaşındaki Mehmet Kuruağaç ise torunlarıyla maçı izleyerek şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Galatasaray'ın 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle 25. şampiyonluğunu ilan etti. Yurt genelinde olduğu gibi Adana Kozan'da da genç yaşlı demeden yüzlerce taraftar maçı büyük bir heyecanla takip etti. 69 yaşındaki Mehmet Kuruağaç da şampiyonluğunu ilan eden takımının maçını 90 dakika boyunca büyük heyecanla takip etti. Maç heyecanı yaşayanlardan 64 yaşındaki Filiz Sakin de kedisi Duman ile maçı izledi.

9 torunu olduğunu ve maç izlemek için Kozan'a geldiğini belirten Mehmet Kuruağaç, "Büyük bir coşku yaşıyorum. 40 yıldır her maçını kesintisiz izlerim" dedi.

Öte yandan merkez ve tüm ilçelerde taraftarlar gece boyunca kutlama yaptı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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