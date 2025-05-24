Galatasaray'ın Şampiyonluğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Coşkuyla Kutlandı
Galatasaray, 25'inci şampiyonluğunu kutlamak için 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü, özel bir ışık gösterisiyle Galatasaray'ın başarısını simgeliyor.
GALATASARAY'ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2024/25 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı. Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor