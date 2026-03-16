Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün eski sahibi Roman Abramovich dönemine ilişkin mali ihlaller nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Premier Lig yönetimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda Londra temsilcisine para cezası ve transfer kısıtlamaları getirildi.

12,45 MİLYON EURO PARA CEZASI

Premier Lig yönetiminin yaptığı incelemelerde Chelsea'nin mali raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve genç oyuncu geliştirme süreçlerinde lig kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda kulübe 12,45 milyon euro para cezası verildi.

AKADEMİ TRANSFERLERİNE ANINDA YASAK

Alınan karar doğrultusunda Chelsea'nin akademi oyuncularının transferine 9 ay süreyle derhal yasak getirildi. Bu süreçte kulüp genç oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.

A TAKIM İÇİN ERTELEMELİ TRANSFER YASAĞI

Premier Lig yönetimi ayrıca Chelsea'nin A takım transferlerine 1 yıllık yasak kararı aldı. Ancak bu cezanın iki yıl süreyle askıya alındığı ve bu süre içinde yeni bir ihlal yaşanmaması halinde yürürlüğe girmeyeceği belirtildi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Öte yandan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile eşleşti. Eşleşmenin galibi, Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finaldeki rakibi olacak. İlk maçta PSG sahasında Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 17 Mart'ta oynanacak.