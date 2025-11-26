Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenildiği maç sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir video, büyük tartışma yarattı. Videoyu çeken taraftarın, "Maçın özeti bu, inanılır gibi değil. Adamların yedekleri insan yiyecekler gibi ısınıyor. Bir de bizimkilere bak…" sözleri çok konuşuldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündem olan bir taraftar videosu büyük tartışma yarattı.
Devre arasında çekilen görüntülerde, Union SG yedeklerinin hırslı ve yüksek tempolu bir şekilde ısındığı, buna karşılık Galatasaray'ın yedek oyuncularının oldukça yavaş ve rahat hareket ettiği dikkat çekiyor.
"MAÇIN ÖZETİ BU"
Videoyu çeken Galatasaray taraftarının, "Maçın özeti bu, inanılır gibi değil. Adamların yedekleri insan yiyecekler gibi ısınıyor. Bir de bizimkilere bak…" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
GÜNDEM OLDU
Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok taraftar "motivasyon eksikliği", "fark edilen iletişim ve kondisyon farkı", "her şey devre arası görüntüsünde saklı" gibi yorumlar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin yenilgisi sonrası bu video, maçın en çok paylaşılan ve tartışılan anlarından biri oldu.