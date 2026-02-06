Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Juventus ile oynayacağı grup maçları için 23 futbolcudan oluşan bir liste sundu.

Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi turu kapsamında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, İtalyan ekibini 17 Şubat'ta konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 25 Şubat'ta Torino'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
