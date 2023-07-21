Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Listede yeni transferler de var
Spor Haberleri
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Zalgiris maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transferlerden Angelino ve Halil Dervişoğlu yer aldı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılılarda, kritik maçın kafilesine yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da yer alıyor.
GALATARASAY'IN ZALGIRIS KADROSU
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:
- Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Ahmet Şen, Berk Balaban.
- Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
- Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
- Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.