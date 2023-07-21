Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Listede yeni transferler de var

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılılarda, kritik maçın kafilesine yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da yer alıyor.

GALATARASAY'IN ZALGIRIS KADROSU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle: