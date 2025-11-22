Haberler

Galatasaray'ın Sallai'sine Kırmızı Kart Şoku

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Gençlerbirliği maçının 90+4. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takım 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile oynarken, sarı-kırmızılılar müsabakada 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde Roland Sallai'nin, Zan Zuzek'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla kenara geldi. VAR'da pozisyonu tekrar izleyen Hakem Ergün, Sallai'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarını Galatasaray 10 kişi tamamladı. - İSTANBUL

