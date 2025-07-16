Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli

Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray, gözünü eski yıldızı Sacha Boey'a çevirdi.

SACHA BOEY PLANI BELLİ OLDU

Elias Jelert ve Frankowski ikilisinden en az birini satmak isteyen Sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesine eski oyuncusu Sacha Boey'i düşünüyor. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların oyuncu için oluşturacağı transfer stratejisi de belli oldu.

DOLGUN MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray, Bayern Münih'in planlamalarında yer almayan 24 yaşındaki Boey'e dolgun bir maaş önerecek. Sarı-kırmızılıların böylece Premier Lig'de ya da Marsilya'da forma giymeye sıcak bakan Boey'in aklını karıştırmayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 21 maçta süre alan Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.