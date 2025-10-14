Galatasaray'ın RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL