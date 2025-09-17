Galatasaray'ın rakibi deplasmanda şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesi 6 maçla başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 6 maç yapıldı.

REAL MADRİD ZOR KAZANDI

10 kişi kalan Real Madrid, Mbappe'nin 2 penaltı golüyle kazandı Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Olimpik Marsilya'yı ağırladı.

Fransız ekibi, 22. dakikada Timothy Weah'ın golüyle öne geçerken İspanya temsilcisi, 29. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı. Maçın 72. dakikasında Real Madrid oyuncusu Carvajal, rakip takımın kalecisi Geronimo Rulli'ye kafa atması sonucu direk kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

81. dakikada Real Madrid'in kazandığı ikinci penaltıda yine topun başına geçen Mbappe, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-1 yaptı. Fransız yıldız, Real Madrid'deki 50'inci golünü kaydetti. Maç, 2-1 Madrid ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ DEPLASMANDA ŞOV YAPTI

Hollanda şampiyonu PSV'ye konuk olan Belçika temsilcisi Union SG, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Maçta ilk gol 9. dakikada geldi. Union SG'nin kazandığı penaltıyı gole çeviren Kanadalı forveti Promise David, Devler Ligi'nde sezonun ilk golünü attı. Belçika ekibi 39'da Ait El Hadj'ın attığı golle ilk yarıyı 0-2 önde tamamladı. Royal Union SG, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında 1 Ekim'de Newcastle United'ı ağırlayacak. PSV ise aynı gün Bayer Leverkusen deplasmanında ter dökecek. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Union Saint- Gilloise, sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.

KARABAĞ'DAN TARİHİ ZAFER

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek gecenin sürprizine imza attı. Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti. Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;