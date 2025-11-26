Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın son maçında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti sosyal medyada alaycı bir görsel paylaşarak değerlendirdi. Emenike'nin paylaştığı kedi görünümlü aslanın pembe bornozla oturduğu görsel, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı eğlenceli bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi.
Galatasaray'ın kritik puan kaybından sonra Emenike'nin paylaşımında kedi görünümlü bir aslanın pembe bornozla oturduğu bir görsel yer aldı. Alaycı bir gönderme olarak yorumlanan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı eğlenceli ve "manidar" bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi. Emenike'nin paylaşımı X ve Instagram'da binlerce yorum alarak gecenin en çok konuşulan spor paylaşımlarından biri oldu.