Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin hemen ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündemi salladı.

Galatasaray'ın kritik puan kaybından sonra Emenike'nin paylaşımında kedi görünümlü bir aslanın pembe bornozla oturduğu bir görsel yer aldı. Alaycı bir gönderme olarak yorumlanan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı eğlenceli ve "manidar" bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi. Emenike'nin paylaşımı X ve Instagram'da binlerce yorum alarak gecenin en çok konuşulan spor paylaşımlarından biri oldu.

İşte o paylaşım;