Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın son maçında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti sosyal medyada alaycı bir görsel paylaşarak değerlendirdi. Emenike'nin paylaştığı kedi görünümlü aslanın pembe bornozla oturduğu görsel, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı eğlenceli bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi.

  • Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
  • Emenike'nin paylaşımında, kedi görünümlü bir aslanın pembe bornozla oturduğu bir görsel yer aldı.
  • Paylaşım, sosyal medyada binlerce yorum alarak geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin hemen ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündemi salladı.

Galatasaray'ın kritik puan kaybından sonra Emenike'nin paylaşımında kedi görünümlü bir aslanın pembe bornozla oturduğu bir görsel yer aldı. Alaycı bir gönderme olarak yorumlanan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı eğlenceli ve "manidar" bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise tepki gösterdi. Emenike'nin paylaşımı X ve Instagram'da binlerce yorum alarak gecenin en çok konuşulan spor paylaşımlarından biri oldu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'ın puan kaybettiğini gören Emenike'den olay paylaşım

