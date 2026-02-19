Haberler

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Güncelleme:
Galatasaray yenilgisi sonrası Avrupa'da tur şansı zora giren Juventus, Serie A'da ilk 4'e giremezse en az 60 milyon euro gelir kaybı yaşayacak ve kulübü zorlu bir mali süreç bekliyor.

  • Juventus, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 5-2 mağlup oldu.
  • Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde en az 60 milyon euro gelir kaybı yaşayabileceği belirtiliyor.
  • Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 5-2 mağlup olan Juventus için gelecek sezon ciddi bir mali risk gündemde. İtalyan devinin Devler Ligi bileti alamaması halinde en az 60 milyon euro gelir kaybı yaşayabileceği belirtiliyor.

KUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Juventus, Galatasaray karşısındaki ağır yenilginin ardından Avrupa'da tur şansını zora soktu. İtalya Kupası'nda ise çeyrek finalde Atalanta'ya elenen siyah-beyazlılar, bu kulvarda da havlu attı.

11 MİLYON EUROLUK HESAP

Tuttosport'un haberine göre, Juventus yönetimi son 16 turuna kalamama ve buradan elde edilecek 11 milyon euro geliri kaybetme ihtimalini daha önce hesapladı. Ancak asıl tehlikenin çok daha büyük olduğu ifade edildi.

ASIL RİSK: ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ

Luciano Spalletti'nin ekibi, Serie A'da sezonu ilk 4 içinde tamamlayamaz ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa en az 60 milyon euro gelirden olacak. Bu rakamın yalnızca temel gelir kalemlerini kapsadığı, yayın ve performans gelirleriyle birlikte kaybın daha da artabileceği vurgulandı.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Juventus'u Galatasaray maçının ardından yoğun bir takvim bekliyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde Como'yu konuk edecek, ardından Galatasaray ile rövanş maçına çıkacak ve sonrasında Roma deplasmanına gidecek. Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
