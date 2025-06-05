Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
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Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e yıllık 20 milyon euroyu geçen bir maaş teklifi sundu. Bu teklif, Avrupa futbolunda bu rakamlara çıkabilen hiçbir kulüp olmadığı için Galatasaray'ı transferde bir adım öne çıkardı.

Osimhen'in bonservisini almak için bastıran Galatasaray, tüm şartları zorluyor. Son olarak sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldıza teklif ettiği maaşa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

20 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, Victor Osimhen'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüye bonuslar dahil yeni maaş teklifinin yıllık 20 milyon euroyu geçtiği belirtildi.

AVRUPA ŞOKTA

Bu hamle Galatasaray'ı transferde bir adım öne çıkardı çünkü Avrupa futbolunda bu rakamlara çıkabilen hiçbir kulüp yok. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferi için Avrupa'da şu anda maddi yönden rakipsiz durumda.

Suudi Arabistan'dan ise Neom ve Al Hilal'in Osimhen'e 45 milyon euro maaş teklif ettiği iddia ediliyor. Napoli cephesiyle de hiçbir problem olmadığı, İtalyan ekibinin bonservisi 66 milyon euroya kadar çektiği ve bu paranın 3 taksitte ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnver Soran:

Bu adam bu kadar para alırken diğer oyuncular bundan rahatsız olmayacakmı ?

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Haber YorumlarıYilmaz Fener:

akli dengeniz bozuk sanki bana Avrupada kupalar aldirdi sanki gidin o paraya fakirleri sevindirin yazik günah yahu

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