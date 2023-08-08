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Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı kadroları açıklandı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Stozice Stadı'nda oynanacak ve İsveçli hakemler yönetecek.

Galatasaray'ın Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Stozice

Hakemler: Andreas Ekberg, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg (İsveç)

Olimpija: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro, Fedida, Elsnik, Posavec, Seslar, Bristric

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu

Kaynak: AA / Zlatan Kapic - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Slovenya Spor Haberler

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