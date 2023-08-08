Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı kadroları açıklandı

Galatasaray'ın Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Stozice Stadı'nda oynanacak ve İsveçli hakemler yönetecek.