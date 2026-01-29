Galatasaray, ocak ayında 7 maça çıktı

Galatasaray, ocak ayında çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, yoğun geçen ocak ayı fikstürünü tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu dönemde 4 kulvarda mücadele etti ve toplam 7 karşılaşmaya çıktı. Aslan, Trendyol Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka oynadı. Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan 2 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off turuna kaldı

Galatasaray, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçını oynadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalırken, İngiliz temsilcisi Manchester City'ye ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Aslan, topladığı 10 puanla ligi 20. sırada tamamladı ve son 16 turu için Juventus ya da Atletico Madrid ile play-off oynayacak.

Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Süper Lig'de bu ay oynadığı 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İkinci yarının ilk maçında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü ise 3-1'lik skorla yendi.

Süper Kupa'da finalde kaybetti

Galatasaray, Süper Kupa'da ise istediğini alamadı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan yarı final mücadelesinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Cimbom, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.

Aslan ayrıca ocak ayında Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk oldu ve rakibini 2-1 yendi.

Şubat ayında da 7 maç oynayacak

Galatasaray'ı ocak ayından sonra şubat ayında da yoğun bir fikstür bekliyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu dönemde 3 kulvarda maçlara çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, şubat ayında Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 2 ve Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 7 karşılaşma oynayacak. Cimbom ligde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynayacak, Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor ile maç yapacak. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus veya Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL