Galatasaray'ın Mourinho için 'ırkçılık' gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılıların Jose Mourinho'ya "ırkçı" söylemlerde bulduğu iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu sonuçlandı. Savcılıktan çıkan kararı sarı-lacivertliler duyurdu.

"KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR" KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından, sarı-kırmızılıların yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" açıklamasını yapmıştı. Galatasaray, bu açıklamanın ardından Jose Mourinho hakkında "ırkçılık" yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.