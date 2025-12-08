Haberler

Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Monaco'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina, Monaco maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
