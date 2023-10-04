Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti sonrası taraftarlar Florya'da buluştu

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında 3-2'lik skorla galip geldi. Maç sonunda sarı kırmızılı takımın taraftarları ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluşarak kutlama yaptı.

Galatasaray Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında 3-2'lik skorla galip geldi. Maç sonunda sarı kırmızılı takımın tarafları ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluşarak kutlama yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiltere ekibi Manchester United'a konuk oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz maçı 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray'da Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi golleri atan futbolcular olurken Manchester United'ın iki golünü ise Danimarkalı forvet Höjlund attı. Galibiyet sonrası Galatasaraylı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplandı. Marş söyleyerek dans eden taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı. - İSTANBUL