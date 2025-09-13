Haberler

Yönetim şokta! Galatasaray'ın "Maaşında indirime git" teklifine yıldız futbolcudan ret

Galatasaray, yıllık 950 bin euroluk maaşı yüksek bulunan Yusuf Demir'den yeni sözleşme için ücretinde indirim yapmasını talep etti. 22 yaşındaki oyuncu ise yönetimden gelen bu talebi geri çevirdi. Galatasaray'ın sözleşme indirimi teklifini kabul etmeyen Yusuf Demir, sezon sonunda serbest oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki futbolcu için kiralık takım da bulamadı.

Süper Lig devi Galatasaray, yıllık 950 bin euroluk maaşı yüksek bulunan Yusuf Demir'den yeni sözleşme için ücretinde indirim yapmasını talep etti.

SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK

22 yaşındaki oyuncu ise yönetimden gelen bu talebi geri çevirdi. Galatasaray'ın sözleşme indirimi teklifini kabul etmeyen Yusuf Demir, sezon sonunda serbest oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki futbolcu için kiralık takım da bulamadı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, Galatasaray'da beklentilerin uzağında kaldı. 2023-2024 sezonunu Basel'de kiralık geçiren oyuncu, bu sezon yeniden sarı-kırmızılı kadroda yer aldı.

PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 23 resmi maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Sezon sonunda serbest kalacak olan 22 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu.

