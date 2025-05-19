Galatasaray'ın Kutlamalarında Romantik An
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı etkinlikte, bir genç taraftar, kalabalığın ortasında sevgilisine evlenme teklifi etti. Coşkulu kutlamalar esnasında gerçekleşen bu sürpriz anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
- Ankara'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında evlilik teklifi
ANKARA - Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı coşkulu anlarda, sarı-kırmızılı taraftarlar sokakları doldururken, genç bir Galatasaray taraftarı sevdiği kadına evlenme teklifi etti.
Ankara Bahçelievler'de taraftarlar Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu meşaleler, tezahüratlar ve marşlarla kutlamalar devam ederken, kalabalığın ortasında bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Spor