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Galatasaray'ın Kupası: Yunus Akgün'ün Mutluluğu

Galatasaray'ın Kupası: Yunus Akgün'ün Mutluluğu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün, ilk kupalarını kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve hafta sonu 25. şampiyonluklarını kutlamayı beklediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunus, "İlk kupamızı aldık, pazar günü inşallah 25. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Beşinci yıldızı taraftarımıza ve camiamıza hediye etmek istiyoruz." dedi.

Sabırsızlıkla hafta sonunu beklediklerini dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Sakatlıktan sonra fiziksel olarak daha iyi duruma gidiyorum. Bu da sahaya yansıyor ama önemli olan takıma verdiğim katkıdır." ifadelerini kullandı.

Yunus, Osimhen ile ilgili soruya ise, "Çok seviyoruz, umarım bizde kalır. Umarım devam eder ama tabii ki kendi kararı, saygı duyuyoruz. Her zaman onunla oynamaktan çok mutluyuz, kararı kendi verecek, bizler de saygı duyacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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