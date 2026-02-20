Haberler

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte sağ dizindeki ağrılar nedeniyle Victor Osimhen kadroda yer almadı. Konya'ya giden kafilede birçok önemli isim bulunuyor.

Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
