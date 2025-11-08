Haberler

Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik

Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan ile kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle müsabakanın oynanacağı Kocaeli şehrine hareket etti. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan ile takımda düşünülmeyen Kazımcan Karataş yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina."

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Kocaeli macına yedeklerle gelsede olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
