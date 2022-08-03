Galatasaray'ın kapısından dönen Grillitsch'i bir başka Süper Lig devi kapıyor

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşen Trabzonspor, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek adına iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

GRILLITSCH TEKRAR GÜNDEMDE

Trabzonspor, transfer sezonun başında ilgilendiği Grillitsch'i tekrar gündemine aldı. Orta saha olmasına rağmen çeşitli mevkiilerde oynayabilen oyuncuyu, Abdullah Avcı özel olarak istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde menajerlerliğini yapan babasının yerine eski menajeri Thomas Böhme ile yeniden anlaşan 26 yaşındaki Avusturyalı yıldız orta saha için harekete geçti.Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Ertuğrul Doğan Böhme'yi İstanbul'a davet ederken görüşmede başka bir menajer ya da aileden bir kişinin yer almamasını istedi. Hali hazırda Grillitsch ile beraber Londra'da olan Böhme, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek ve Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Florian Grillitsch, Galatasaray ile anlaşmış ancak futbolcu istediği ücreti artırınca transfer iptal olmuştu. Bonservisi elinde olan Florian Grillitsch son olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giydi.