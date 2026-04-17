Haberler

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yarın karşılaşacak. Kamp kadrosu içinde, son dönemde sakatlanan Victor Osimhen özel aparatla mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan son 16 turu rövanşında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer aldı.

Nijeryalı santrforun yarın özel koruyucu aparatla forma giymesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

